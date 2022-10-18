EA показала будущую The Sims 5

Компания EA показала будущую игру, которую уже неофициально называют The Sims 5. Речь идёт о проекте Project Rene, который находится только на ранней стадии разработки.

Особо чего-то интересно не показали, а только продемонстрировали несколько фрагментов режима строительства и кроссплатформенные возможности.

Например, любые вещи можно будет размещать под нужным углом и окрашивать в цвет из встроенного редактора. Кроме того, украшать «виртуальную» комнату можно будет напрямую со смартфона.

По словам разработчиков, Project Rene подарит игрокам совершенно новый опыт и изменит представления о виртуальных симах, а также его окружающем мире. Заявление громкое, но каких-либо подробностей нет. Сама разработка будет продолжаться ещё долгое время, а релиз может состояться только в 2024 году.

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