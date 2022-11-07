BioWare показала тизер к следующей Mass Effect

В честь Дня N7 компания BioWare выпустила новый тизер будущей игры Mass Effect, которая выйдет в конце 2023 года или позднее. Посмотреть его можно ниже или скачать по ссылке в более высоком качестве.

В ролике показан полуразрушенный ретранслятор, вокруг которого пролетаю космические корабли. Пока неясно, что это за ретранслятор и где происходят события. При этом в метатегах ролика уже найдены упоминание Лиары и кодового названия игры — Bowie. Так игру назвали в честь певца Дэвида Боуи.

Также оказалось, что в тизере есть скрытое послание. Оно уже появилось на Soundcloud. Там приводится диалог между Лиарой и Гетом (разумный робот из вселенной Mass Effect). Она говорит, что Совет будет в ярости, но ему не привыкать к непокорности людей. Также Лиара спрашивает, «они могли упустить это». Возможно, речь идёт о восстановлении ретранслятора или ещё о чём-то.