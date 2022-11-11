Стартовал открытый бета-тест Battlefield Mobile

Electronic Arts выпустила бета-версию Battlefield Mobile для всех желающих. Опробовать игру могут пользователи Android в пяти странах Юго-Восточной Азии: на Филиппинах, в Индонезии, Таиланде, Малайзии и Сингапуре.

Сейчас любой игрок может подать заявку для предварительной регистрации до официального появления Battlefield Mobile в регионе. При этом все предметы, которые будут появляться у игрока, станут только косметическим украшением и никак не повлияют на баланс внутри игры.

Бета-версия Battlefield Mobile получила два режима: «Захват» и «Штурм». Первым режим подразумевает удержание флагов, а второй — защита своих и атака чужих позиций на какой-либо точке. Изначально игроки получат две карты из Battlefield 3 — Noshahr Canals и Grand Bazaar.

Полноценный запуск Battlefield Mobile состоится в конце 2022 года или в начале 2023 года.