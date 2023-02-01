EA отменила неанонсированную игру по Titanfall от Respawn

EA отменила неанонсированную одиночную игру по вселенной Titanfall и Apex Legends, согласно сообщению репортера Bloomberg Джейсона Шрайера, который ссылается на свои источники.

Выступая творческим директором, Мохаммад Алави, вместе с около 50 сотрудниками Respawn, разрабатывал игру под кодовым именем Titanfall Legends. Однако, Алави покинул EA в начале 2022 года.

Шрайер также рассказал, что некоторые работники перейдут на другие проекты, а остальные, если им не найдут места в компании, получат выходные пособия и будут уволены.

Ранее, EA закрыла мобильные версии Apex Legends и Battlefield, а также расформировала студию Industrial Toys. Кроме того, релиз Star Wars Jedi: Survivor был перенесен на полтора месяца.