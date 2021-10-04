Джефф Безос высоко оценил работу Netflix после выхода сериала «Игра в кальмара»

Основатель Amazon Джефф Безос похвалил в Twitter компанию Netflix за успех сериала «Игра в кальмара». Этот проект, созданный в Южной Корее, побил рекорды сериалов «Ведьмак» и «Люпен». При этом он вышел в прошлом месяце.

.@ReedHastings and Ted Sarandos and the team at @Netflix get it right so often. Their internationalization strategy isn’t easy, and they’re making it work. Impressive and inspiring. (And I can’t wait to watch the show.) https://t.co/yFw7TGyc1U — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 2, 2021

[Соучредитель] Рид Хастингс, [глава компании] Тед Сарандос и вся команда Netflix так часто делают всё правильно. Их стратегия интернационализации непростая, и они заставляют её работать. Впечатляет и вдохновляет. (И мне не терпится посмотреть шоу.). Джефф Безос

Сюжет сериала повествует о довольно странном состязании в детских играх. Там есть шансы получить огромные деньги, но проигравших убивают на месте. Выиграть и выжить может только один.