Два процессора и зарядка на 96 Вт. Новые подробности об AR-гарнитуре Apple

Инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо из TF International Securities рассказал свежие данные о будущей гарнитуре смешанной реальности Apple. По его словам, новинка получит 96-ваттный адаптер питания с разъёмом USB-C как у 14-дюймового MacBook Pro.

И это не просто так — новинка будет оснащена сразу двумя процессорами. Первый будет 4-нанометровым и по мощности сравним с Apple M1. Он будет обрабатывать изображение и все основные данные. Вторая платформа, 5-нанометровая, займётся данными с датчиков и прочей периферии. Обе однокристальные системы будет производить TSMC.

Помимо этого отмечается, что гарнитура получит инновационный интерфейс и плавное переключение между режимами AR (дополненной реальности) и VR (виртуальной реальности). Куо отметил, что новинка будет на два-три года опережать конкурентов в плане производительности.

Ранее инсайдер заявил, что AR-гарнитура Apple появится в конце 2022 года, однако запасы на релизе будут ограниченными.