AR-гарнитура Apple может появиться в 2022 году, но в малом количестве

Инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо сообщил новые сведения о будущей гарнитуре смешанной реальности Apple. Он заявил, что её выпустят уже в конце текущего года, хотя на старте запасы будут ограниченными.

Судя по всему, повторится ситуация с AirPods Max, которые были представлены в декабре 2020 года, но в продажу поступили только в марте 2021-го. Само собой, в случае с гарнитурой задержки могут быть ещё больше.

Сама AR-гарнитура, как сообщалось ранее, получит «инновационную конфигурацию с тремя дисплеями», в числе которых будут два Micro OLED и один AMOLED. Также предполагается наличие ряда камер, датчиков, систему управления жестами и прочее. Скорее всего, гарнитура будет работать автономно, для чего у неё будет мощный процессор и аккумулятор.

Ранее Минг-Чи Куо заявил, что конечная цель Apple — заменить iPhone на гарнитуры. Это планируется сделать в ближайшие 10 лет. Причём подобные планы есть также у Qualcomm. Что касается цен, то новинка может быть очень дорогой — порядка 3 000 долларов.