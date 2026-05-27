Siri в iOS 27 станет похожа на ИИ-чат с новым дизайном

Apple готовит крупный редизайн Siri для iOS 27. Как сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман, обновлённый интерфейс голосового помощника будет выполнен в тех же цветах, что и оформление WWDC 2026.

По данным источника, Apple использует тёмную тему с яркими светящимися акцентами. Новый интерфейс Siri получит анимированные элементы, цветной мигающий курсор и переработанные поля ввода.

Гурман отмечает, что Apple уже фактически показала будущий стиль Siri в промоматериалах WWDC 2026. Речь идёт о логотипе конференции с переливающимися оттенками синего, золотого и белого цветов.

Интерфейс Siri, как утверждается, будет использовать похожую цветовую палитру и останется тёмным даже при включённой светлой теме iPhone.

Также Apple переработает строку поиска и запросов в верхней части системы. Она получит тёмный фон и анимации в стиле новых ИИ-функций компании.

По слухам, Siri в iOS 27 станет значительно ближе к современным ИИ-чатам. Apple готовит более разговорный стиль общения, улучшенное понимание контекста и интеграцию моделей на базе Google Gemini.

Официально iOS 27 представят уже 8 июня на WWDC 2026.