Дуров назвал iCloud инструментом слежки
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Новости

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Создатель соцсети Вконтакте и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, раскритиковал облачный сервис iCloud и назвал его инструментов для слежки.

«iCloud официально стал инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения сообщений (например, WhatsApp), являются частью проблемы», — написал Дуров.

В своём Telegram-канале Павел Дуров прокомментировал недавнее сообщение Apple, что компания отказалась от полного шифрования резервный копий в iCloud. После заявления ФБР, что подобный шаг может мешать расследованиям.

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