Браузер DuckDuckGo не будет блокировать рекламные трекеры Microsoft

Браузер DuckDuckGo позволил сервисам Microsoft собирать данные о пользователях и не будет блокировать их рекламные трекеры. Об этом заявил основатель аналитического агентства Victory Medium Зак Эдвардс.

В свою очередь глава DuckDuckGo Габриэль Вайнберг рассказал, что их браузер блокирует большинство сторонних трекеров, но соглашение с Microsoft о синдикации поиска не позволяет им сделать больше. Речь идёт о контекстной рекламе, которая позволяет показывать объявления в результатах поиска на сторонних сайтах.

О самой рекламной сделке с Microsoft написано на официальном сайте DuckDuckGo. Согласно заметке, когда пользователь покинул поиск, компания получает для показа рекламы доступ к IP-адресу пользователя и идентификационной строке приложения в которой содержится сведения о версии, ОС и региональном языке.

DuckDuckGo запустил собственный десктопный браузер в декабре 2021 года. Он получил фирменную поисковую машину, блокировку рекламных трекеров на сайтах и в почте. Также он делает акцент на защите от всплывающих окон с cookie-файлами.

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