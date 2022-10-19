Поисковик DuckDuckGo выпустил свой браузер для Mac

Поисковая система DuckDuckGo запустила публичную бета-версию одноимённого десктопного браузера. Пока что есть только версия под Mac. Ранее его тестировали в закрытом режиме.

Браузер обеспечивает защиту от всплывающих окон с cookie-файлами, сохраняет историю поиска только локально и не отслеживает поведение пользователя для рекламы. Также браузер позволяет отключать таргетированную рекламу. Наконец, по умолчанию браузер пытается загрузить HTTPS-версию сайта.

При этом DuckDuckGo — не анонимный браузер, он не использует методы сокрытия местонахождения пользователя, подобно Tor.

В техническом плане браузер построен на движке WebKit, который используется в Safari. Он опережает Chrome по ряду показателей и использует на 60% меньше данных, чем браузер от Google. Скачать его можно здесь.

Версия браузера для Windows пока в разработке, её тестируют в закрытом режиме. Следующий этап состоится в ближайшие месяцы и, возможно, тогда появится версия и для Windows.

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