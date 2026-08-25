Официально: Xiaomi выводит серию бытовой техники Mijia на российский рынок

Сегодня компания Xiaomi объявила о начале официальных продаж бытовой техники под брендом Mijia на российском рынке. На старте линейка будет представлена двумя устройствами — многодверным холодильником Mijia Refrigerator Cross Door и стиральной машиной Mijia Front Load Washer Dryer Pro с функцией сушки.
Рекомендованная розничная цена для холодильника Mijia Refrigerator Cross Door 451L от 79 990 рублей, а для стиральной машины Mijia Front Load Washer Dryer Pro от 47 990 рублей. Оба устройства уже доступны к покупке с сегодняшнего дня.