Официально: Xiaomi выводит серию бытовой техники Mijia на российский рынок
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Официально: Xiaomi выводит серию бытовой техники Mijia на российский рынок

На старте продаж будет холодильник и стиральная машина.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:25
Официально: Xiaomi выводит серию бытовой техники Mijia на российский рынок

Сегодня компания Xiaomi объявила о начале официальных продаж бытовой техники под брендом Mijia на российском рынке. На старте линейка будет представлена двумя устройствами — многодверным холодильником Mijia Refrigerator Cross Door и стиральной машиной Mijia Front Load Washer Dryer Pro с функцией сушки.

Рекомендованная розничная цена для холодильника Mijia Refrigerator Cross Door 451L от 79 990 рублей, а для стиральной машины Mijia Front Load Washer Dryer Pro от 47 990 рублей. Оба устройства уже доступны к покупке с сегодняшнего дня.

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