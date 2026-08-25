Samsung упростила перенос с iPhone на Galaxy Z Fold8
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Samsung упростила перенос с iPhone на Galaxy Z Fold8

Smart Switch в One UI 9 переносит пароли, eSIM и настройки без отдельной установки приложения на iPhone.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:19
Samsung упростила перенос с iPhone на Galaxy Z Fold8

Samsung сообщила, что Smart Switch в One UI 9 упростит перенос данных с iPhone на новые Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8. Для начала передачи достаточно отсканировать QR-код на новом смартфоне Galaxy.

Приложение больше не потребуется отдельно устанавливать на iPhone, а устройства смогут соединяться по беспроводной сети — без поиска подходящего кабеля или адаптера. Помимо фотографий, сообщений, контактов, календарей и приложений, Smart Switch переносит пароли, ключи доступа, историю звонков, настройки доступности и сведения eSIM.

Обновлённая Quick Share также получила совместимость с AirDrop для обмена файлами между Galaxy и устройствами iOS. Функция доступна на отдельных флагманах, включая линейки Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8 и Galaxy S26. Позже её планируют расширить на другие модели.

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