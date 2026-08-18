Представлен iQOO Neo 11 Ultra — субфлагман на Dimensity 9500M с крутым дисплеем и ёмким аккумулятором

Сегодня в Китае состоялась презентация субфлагманского смартфона iQOO Neo 11 Ultra. Из сильных сторон новинки, это отличный высокоскоростной дисплей с большой плотностью пикселей, ёмкий аккумулятор и высокопроизводительный чип работающий в паре с быстрой памятью. Но и без недостатков не обошлось, к которым можно отнести возросший ценник для данной категории устройств, что обусловлено дефицитом памяти и ростом её стоимости из-за скачка развития ИИ.

iQOO Neo 11 Ultra получил 6,83-дюймовый AMOLED LTPS-дисплей (BOE Q10+) с разрешением 3200 x 1440 точек и частотой обновления до 144 Гц, максимальная яркость достигает до 2000 нит, а частота ШИМ составляет 2592 Гц. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 16 Мп (GC16B3) размером 1/3.1″ с диафрагмой f/2.45.



За вычислительные возможности отвечает субфлагманская однокристальная система MediaTek Dimensity 9500M, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 12/512, 16/256 и 16/512 ГБ.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Sony LYT700V с поддержкой OIS, 1/1,56″, f/1.88 (8К-видео)

Ширик на 8 Мп размером 1/4″ с диафрагмой f/2.2

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 9100 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт по проводу.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G (два слота под nanoSIM), NFC, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68/69, ИК-порт и разъём USB-C (версии 2.0). Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

В Китае iQOO Neo 11 Ultra поступит в продажу по следующим ценам: