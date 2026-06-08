Vivo X Fold 6 впервые засветился на публике перед анонсом

В китайских соцсетях разошлись снимки актрисы Чжу Чжу на финале «Ролан Гаррос», в руках у которой, предположительно, и находится тот самый Vivo X Fold 6.

Официально дизайн устройства Vivo пока не раскрывала, так что это может быть первый «живой» взгляд на новинку.

На фото видно складной смартфон в эффектной сине-зелёной расцветке с крупным круглым блоком камер на задней панели. Аппарат сохраняет узнаваемый фирменный стиль Vivo, но выглядит заметно тоньше. На одном из снимков устройство показано в полураскрытом виде, что выдаёт классический книжный форм-фактор.

Принадлежность гаджета к линейке X Fold 6 компания не подтверждала, но китайские инсайдеры и пользователи почти не сомневаются, что перед ними именно следующий складной флагман Vivo.

Характеристики официально тоже не раскрыты, но по данным утечек X Fold 6 может получить новый чип MediaTek Dimensity 9500, внушительный аккумулятор на 6900 мА·ч и тройную камеру: основной сенсор на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископический телевик на 50 Мп. Сканер отпечатков, как и в прошлом поколении, вероятно, разместят в боковой кнопке.

Главный акцент Vivo делает не на железе. X Fold 6 позиционируют как складной смартфон с упором на ИИ, продуктивность и многозадачность. В компании считают, что следующий этап развития «раскладушек» определяется именно сценариями работы и ИИ-функциями, а не одним лишь увеличением экрана.