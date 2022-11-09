Доступный смартфон realme C33 вышел в России

Бренд realme представил для российского рынка новый доступный смартфон realme C33. Отличительные черты новинки — стильный дизайн и камера с разрешением 50 МП.
Внутри С33 – процессор Unisoc T612 c большим объёмом встроенной памяти до 128 Гб стандарта UFS 2.2 и аккумулятор емкости 5000 мАч.
Смартфон доступен в трех цветах: голубом, золотом и черном. И представлен в следующих конфигурациях:
- 4+64 Гб по 13 990 руб., промо-цена: 9 990 руб;
- 4+128 Гб по 14 990 руб., промо-цена: 11 990 руб.
Приобрести realme C33 можно уже сегодня.
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