Доступный смартфон realme C33 вышел в России

Бренд realme представил для российского рынка новый доступный смартфон realme C33. Отличительные черты новинки — стильный дизайн и камера с разрешением 50 МП.

Внутри С33 – процессор Unisoc T612 c большим объёмом встроенной памяти до 128 Гб стандарта UFS 2.2 и аккумулятор емкости 5000 мАч.

Смартфон доступен в трех цветах: голубом, золотом и черном. И представлен в следующих конфигурациях:

4+64 Гб по 13 990 руб., промо-цена: 9 990 руб;

4+128 Гб по 14 990 руб., промо-цена: 11 990 руб.

Приобрести realme C33 можно уже сегодня.