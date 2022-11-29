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Доступный Samsung Galaxy A14 5G показали на рендере

Популярный инсайдер Эван Бласс показал Samsung Galaxy A14 5G на качественных рендерах. Дизайн смартфона мало чем отличается от своего предшественника.

Устройству приписывают 6,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+. Процессор будет из семейства Exynos, емкость аккумулятора — 5000 мАч + 15-ваттная зарядка.

Блок камеры сделали тройной, известно только про главный датчик на 50 Мп. Под каплевидным вырезом скрывается фронтальная камера с 13 Мп.

Анонс Galaxy A14 5G, скорее всего, состоится без мероприятий — производитель тихо выпустит пресс-релизы.

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Источник:
Gsmarena
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