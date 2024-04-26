Доступные наушники HONOR Earbuds X6 с шумоподавлением во время звонков появились в России

Наушники HONOR Earbuds X6 теперь доступны для приобретения в российских магазинах электроники М.Видео, Эльдорадо, DNS и Мегафон.

HONOR Earbuds X6 представляют собой легкие вкладыши с весом каждого наушника всего 3,8 грамма и кейса – 33 грамма.

Наушники оснащены 10-миллиметровыми драйверами с композитной диафрагмой, покрытой титаном, и оптимизированным дизайном акустической камеры, что обеспечивает балансированное звучание с чистыми высокими, средними и динамичными басами.

Батареи ёмкостью 41 мА·ч обеспечивают до 9 часов воспроизведения музыки или до 40 часов использования с учетом подзарядки в кейсе. Быстрая зарядка позволяет зарядить наушники за 10 минут для 3 часов воспроизведения музыки.

HONOR Earbuds X6 также поддерживают алгоритм активного шумоподавления для качественного воспроизведения звука во время звонков, стандарт Bluetooth 5.3 для стабильного и энергоэффективного подключения, а также функцию поиска наушников с помощью звукового сигнала.

Наушники HONOR Earbuds X6 доступны для приобретения в магазинах М.Видео, Эльдорадо, DNS и Мегафон по цене 2990 рублей.