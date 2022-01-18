Доступ к Госуслугам могут ограничить тем, кто не сдал биометрию

Минцифры заключило контракт с Ростелекомом на интеграцию сайта Госуслуг с Единой биометрической системой (ЕБС). Сумма контракта составила 1,2 млрд руб.

Для ускорения сбора данных, появилась информация, что Минцифры может ограничить возможности портала «Госуслуги» для тех пользователей, которые не сдали биометрию.

Как сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источник в правительстве, биометрия повысит безопасность аккаунта. В министерстве планируют собрать около 70 млн биометрических слепков россиян к 2024 году. Сейчас в системе зарегистрировано около 180 тыс.

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