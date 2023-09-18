В России появятся цифровые паспорта: Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного.

Документ признает электронные документы из приложения «Госуслуги» эквивалентом бумажным версиям. Граждане могут по своему усмотрению предоставлять их вместо традиционного бумажного паспорта.

Нововведение позволит гражданам использовать в определенных ситуациях электронные документы, список которых будет утвержден правительством по согласованию с ФСБ в ближайшие три месяца. Также властям поручено утвердить порядок использования «Госуслуг», состав сведений и способ их обработки.

В 2021 году Минцифры предлагало другую концепцию электронного паспорта – смарт-карта с чипом, содержащим личные данные гражданина, включая фотографию и отпечатки пальцев, и QR-код. В феврале текущего года Путин одобрил идею о цифровых паспортах с верификацией через «Госуслуги».