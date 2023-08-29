Проверить подлинность товаров теперь можно через «Госуслуги»

Минцифры внедрило в «Госуслуги» возможность проверки подлинности товаров. Теперь с помощью функции «Госкан» можно в магазине узнать срок годности, производителя, вес/объём продукта, а также посмотреть фотографию товара для сравнения, отсканировав QR-код на упаковке.

Внедрение системы маркировки товаров «Честный знак» в России началось с 2019 года. С тех пор число категорий товаров, получающие специальный знак на упаковке, который и содержит всю информацию о продукте и его сертификации, только увеличивается.

Чтобы проверить подлинность товара с помощью функции «Госкан» необходимо:

Запустить приложение «Госуслуги», предварительно обновив его до последней актуальной версии. Выбрать функцию «Госкан» в правом верхнем углу. Разрешить доступ к камере для сканирования. Навести камеру на код «Честного знака».

В результате пользователь увидит три статуса: зеленый – все в порядке, серый – товар уже продан, красный – товар не прошел проверку.

Таким образом протестировать можно лекарства, молочную продукцию, воду, обувь и верхнюю одежду, табак, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетную воду, БАДы, антисептики и кресла-коляски, шины и покрышки. В будущем этот список пополнит алкогольная продукция.