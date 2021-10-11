Самым дорогим флагманом Samsung станет складной смартфон Galaxy W22 5G

Компания Samsung планирует скоро показать новый смартфон премиальной серии Galaxy W. Он получит сгибаемый экран и станет улучшенной версией Galaxy Z Fold3. Обещаны дизайнерские и аппаратные изменения.

Новинка выйдет на китайском рынке в лимитированной серии и обзаведётся 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ постоянной памяти, свежим дизайном и процессором Qualcomm Snapdragon 888. Отмечается, что Samsung Galaxy W22 5G получит серебристый корпус с надписью Heart of the World на тыльной панели.

Что касается цены, то она, как утверждается, будет на 50% выше обычной версии. Предполагается, что она составит порядка 3100 долларов (около 220 тысяч рублей). Точные характеристики и стоимость назовут на презентации 13 октября.

При этом пока не сообщается, появится ли такая модель в остальном мире. Также неясно, насколько лимитированной будет серия.