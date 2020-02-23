Doogee представила в России портативные электронные маски-фильтраторы

Компания Doogee, специализирующаяся на производстве высокотехнологичных гаджетов и смартфонов, в период мировой пандемии COVID-19 выпустила портативную электронную маску-фильтр Fresh Machine, способную на 99,9% фильтровать окружающий воздух, преграждая путь вирусам и болезнетворным бактериям, а также пыли, цветочной пыльце, химикатам и другим раздражителям.

Разработка позволяет свести к минимуму риски заражения корона-вирусом и продолжать наслаждаться ритмом жизни мегаполиса вне зависимости от условий внешней среды всего за 4600 рублей.

3D-стереоскопический респиратор, конструирующий черты лица, плотно прилегает к коже, а усовершенствованный Н13-НЕРА-фильтр, позволяет комфортно себя чувствовать даже при интенсивных нагрузках, очищая воздух, попадающий в легкие. Респиратор соединен с электронной системой фильтрации, крепящейся на плече, посредством специального воздуховода. Сама же система приводится в действие при помощи электромотора, вращающего вентилятор со скорость 1650 оборотов в минуту.

Система обладает минимальным весом – 0,12 кг и способная работать от 6 до 12 часов в зависимости от того, в каком из трех режимов интенсивности будет работать прибор.