Представлен первый защищенный смартфон DOOGEE S68 Pro с функцией беспроводной обратной зарядки

Китайская компания представила первый в мире «неубиваемый» смартфон DOOGEE S68 Pro с функцией беспроводной обратной зарядки.

Предшественника новинки в лице DOOGEE S60 в свое время был удостоен звания «Лучшего в мире смартфона военного образца для устройств на платформе Android» и мог работать в самых экстремальных погодных условиях. Его наследник S68 Pro в полной мере унаследовал качества своего предка, добавив к ним такие черты, как концептуальный дизайн и продвинутую аппаратную начинку.

В качестве процессора выступает Helio P70, операционная система Android 9.0 Pie, 6 ГБ оперативной памяти, антибликовый экран из минерального стекла 5.9 дюйма с разрешением 1080×2280 FHD, а также аккумулятор 6300 мАч с функцией быстрой обратной зарядки мощностью 10W, что позволяет всего за 30 минут зарядить аккумулятор на 55% мощности.

Основная камера обладает разрешением 21 МП с двумя дополнительными 8 МП-камерами. Также имеется селфи-камера с разрешением 16 МП.

Все модели смартфонов DOOGEE уже доступны в российских торговых сетях и специализированных магазинах цифровых гаджетов, а также в интернет-магазинах. Стоимость DOOGEE S68 Pro составляет около 20 тысяч рублей.