Для Windows 11 готовят улучшенный «Блокнот»

На днях старший менеджер по продуктам в Microsoft опубликовал в Twitter скриншот обновлённого «Блокнота», где есть вкладки, как в браузере. Он подписал изображение, где подтвердил их наличие.

При этом через несколько минут он удалил сообщение, но некоторые СМИ уже скопировали его. Судя по всему, публикация была преждевременной.

Отметим, что на изображении есть не только вкладки, но также надпись о том, что запрещается делать скриншоты. Видимо, это ранняя сборка системы. При этом неясно, когда нововведение появится в Windows 11.

Следует отметить, что недавно вкладки появились и в «Проводнике» Windows 11.