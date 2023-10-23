Для iPhone 15 выпущен чехол с 3,7-дюймовым цветным дисплеем E-Ink

Компания Reink Stone представила новый чехол для трех моделей iPhone 15 под названием Reink Case C1. Отличительной особенностью этого аксессуара является наличие на его задней поверхности 3,7-дюймового дисплея E-Ink с поддержкой четырех цветов.

По сравнению с 3-цветным чернильным экраном 4-цветный чернильный экран имеет более насыщенные цвета. Используя специальное приложение, пользователь может выбрать любое изображение и передать его на дисплей через NFC. Приложение также содержит ряд фильтров, упрощающих цветовую палитру фотографии для более четкого отображения на дисплее.

Поскольку электронные чернильные экраны потребляют энергию только во время смены содержимого, чехол не влияет на время автономной работы iPhone. Кроме того, он оснащен складной подставкой, которую можно регулировать в диапазоне от 0 до 115 градусов.

Рамка выполнена из термопластичного полиуретана (ТПУ), кнопки – из металла. Задняя панель чехла имеет текстуру, схожую со стеклом iPhone 15, и предназначена для предотвращения появления отпечатков пальцев.

Производитель подчеркивает, что чехол выполнен из прочных материалов, но не влияет на качество приема сигнала смартфона. Однако воспользоваться аксессуарами MagSafe не получится. Доступна беспроводная зарядка через площадку Qi.

На сайте производителя можно приобрести такой чехол за €74,54 (~7600 рублей) для iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, а также их старших версий Pro и Pro Max.