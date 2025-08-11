macOS впервые запустили на iPhone

Пока Apple делает вид, что macOS и iPadOS — два разных мира, энтузиасты решили, что пора устроить слияние вселенных. Разработчик Duy Tran уже показал первые результаты: на iPhone (!) удалось запустить Терминал, Дисковую утилиту, Монитор активности и даже Xcode. Пока всё на самой ранней стадии, с кучей багов, но факт остаётся фактом: «hackintosh» скоро может означать и iPad с macOS.

О находке рассказал Стив Тротон-Смит, один из известных специалистов в мире Apple-хаков. Проект уже есть на GitHub под названием MacWSBootingGuide, но сразу предупреждаем: он не для тех, кто с трудом настраивает принтер. Тут нужны серьёзные технические навыки и готовность мириться с глюками.

Apple, кстати, в iPadOS 26 уже подкинула функций, которые сближают планшеты с macOS, но на полноценный запуск настольной системы на iPad она точно не решится.

Релиз новой iPadOS ожидается в сентябре.