DJI представила экшен-камеру Osmo Action 3

Компания DJI выпустила экшен-камеру Osmo Action 3 с увеличенным временем автономной работы и цельным корпусом. Получился достойный конкурент новой серии GoPro Hero 11 Black.

Камера обладает разрешением на 12 Мп с 1/1,7-дюймовым сенсором и сверхширокоугольным объективом с углом обзора 155° и диафрагмой f/2,8. Основное отличие от предыдущего поколения в немодульной конструкции корпуса.

Фото: DJI Заявленное время автономной работы с выключенным экраном составляет около 160 минут, а заряжается Action 3 всего за 50 минут.

Устройство умеет записывать видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду (16:9) и 1080p при 240 кадрах в секунду (16:9). Также есть несколько режимом замедленной записи и Hyperlapse с разрешением до 4K.

Габариты камеры: 70,5 × 44,2 × 32,8 мм при весе 145 граммов.

Не обошлось без улучшенной электронной стабилизации изображения RockSteady 3.0, которая работает при съёмке в 4K.

В корпусе появилась новая защитная рама с двумя точками крепления, 1,4-дюймовый сенсорный дисплей спереди и 2,25-дюймовый основной. Рабочая температура составляет от -20° до 45°C. Новинка также способна выдержать погружение в воду без специального бокса на глубину до 16 метров. Из других особенностей — три встроенных микрофона и один порт USB-C.

Экшен-камера DJI Osmo Action 3 уже появилась в продаже по цене $330 (~ 20 тыс. рублей).

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