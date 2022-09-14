Представлены три экшен-камеры GoProHero 11 Black

GoPro представила сразу три экшен-камеры: Hero 11 Black, Hero 11 Black Creator Edition и Hero 11 Black Mini.

Все три камеры получили новые сенсоры с 1/1,9-дюймовой матрицей и разрешением 27 Мп. Записывать видео можно в разрешении 5,3K при 60 FPS, а также в 4K при 120 FPS. Кроме того, есть опция замедленной съёмки: 2,7K при 240 FPS. Ещё доступен режим HyperView при соотношении сторон 16:9 и широким углом обзора. За работу устройств отвечает тот же процессор GP2. Камеры имеют влагозащиту до 10 метров и аккумулятор устойчивый к холоду.

Hero 11 Black

В устройствах есть обновлённая система стабилизации HyperSmooth 5.0. Она автоматически применяется, если при записи видео присутствует сильная тряска. Также есть интересная функция блокировки горизонта, встроенная в HyperSmooth 5.0, она позволяет контролировать устойчивое положение камеры при вращении на 360°, обеспечивая ровный горизонт.

Дополнительно присутствует опция блокировка горизонта при её включении, даже при сильном наклоне камеры, горизонт в кадре будет идеальным.

Особой новинкой стала GoPro Hero 11 Mini с несъёмным аккумулятором ёмкость 1500 мАч. Также она не получила второго экрана, а основной отображает информацию о разрешении и состоянии камеры.

Hero 11 Creator Edition — бандл с рукояткой, световым модулем и медиамодулем со встроенным микрофоном.

Стоимость GoPro Hero 11 следующая:

Стандартная GoPro Hero 11 обойдётся в 500 долларов (~30 тысяч рублей);

Hero 11 Mini стоит 400 долларов (~24 тысячи рублей);

Hero 11 Creator Edition — 700 долларов (~42 тысяч рублей).

Старшая GoPro Hero 11 доступна для покупки уже сегодня, а Hero 11 Mini поступит в продажу 25 октября.

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