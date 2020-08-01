Дизайнер создал работающий iMac размером с банку RedBull

iMac – продукт компании Apple, довольно популярен среди пользователей. Каждый бы хотел иметь такой девайс у себя. Но некоторые идут дальше и создают забавные аналоги, демонстрируя процесс его создания. Так поступил и дизайнер Майкл Пик, который создал миниатюрный iMac. Весь процесс создания своего детища он выложил на свой YouTube канал.

Создание включало в себя разработку устройства и его печатание на 3D-принтере. Основой же вычислительной части стал Raspberry Pi, который также подвергся модификациям, дабы придать ему наиболее тонкий вид. После создания корпуса iMac, он был окрашен и протестирован с помощью игры Minecraft, что и запечатлено на видео.