Дизайнер показал, как может выглядеть iPhone 14

Пока что iPhone 14 только разрабатывается, однако слухи утверждают, что новинка получит основную камеру, врезанную в экран. На основании этих слухов дизайнер Вакар Хан опубликовал свою версию внешнего вида будущей модели. Похоже, что iPhone 14 будет весьма похож на Android-смартфоны.

Судя по рендерам, блок задней камеры «утопят» в корпусе. Также новинка может получить острые грани. Пока сложно сказать, насколько это правда.

Помимо этого, новые смартфоны из Купертино оснастят процессором Apple A16 Bionic с тем же техпроцессом, что и у Apple A15 Bionic. Другие спецификации новинки пока что не уточняются. При этом неясно, изменятся ли ёмкости аккумуляторов в будущих моделях iPhone.

Отметим, что, по слухам, новая модель уже находится на тестирование.