Дизайнер показал раскладной iPhone

С момента выхода Galaxy Fold прошло 3 года и практически сразу пошли слухи о разработке складного iPhone в форме раскладушки. До сих пор нет никаких доказательств того, что Apple работает над подобной моделью. Поэтому пока всё в домыслах, сторонние дизайнеры создают свои концепты складных iPhone.

Одним из таких графических макетов поделился дизайнер Антонио Де Роса (Antonio De Rosa). Его видение можно посмотреть ниже:

Сам дизайн сильно напоминает Galaxy Fold, достаточно взглянуть на верхнюю часть корпуса. Поэтому навряд ли мы когда-либо увидим подобное у Apple. Но фантазировать автору данного ролика, никто не запрещает.

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