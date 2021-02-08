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Новости

Дизайн MacBook Pro сделают похожим на iPhone 12

Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple представит 14- и 16-дюймовые MacBook Pro в новом дизайне. Это произойдёт уже осенью.

  • MacBook

Судя по всему, новинки будут выполнены в стиле последних iPhone и iPad Pro. Речь идёт об закруглённых углах и плоских гранях, а нижняя часть ноутбука может лишиться выпуклости. Также увеличится размер дисплея, а цвет корпуса может стать, в том числе иссиня-чёрным.

  • MacBook

Помимо этого, MacBook Pro могут получить слот для SD-карточек, новую магнитную зарядку MagSafe и процессоры Apple Silicon. А ещё у новинки может быть фирменный графический ускоритель.

  • MacBook

Пока что неясно, когда именно они выйдут, но, скорее всего, ожидать их раньше новогодних праздников 2021 года не имеет смысла.

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Источник:
ITHome
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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