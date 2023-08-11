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Дизайн и характеристики Redmi K60 Extreme Edition раскрыты

В преддверии большой презентации, Xiaomi продолжает активно вести промо-кампанию. Сегодня президент Xiaomi Group Лу Вейбинг на своей страничке в Weibo опубликовал порцию тизеров грядущего флагмана Redmi K60 Extreme Edition.

Предоставленные постеры раскрыли не только дизайн устройства, но и рассказали о некоторых технических особенностях. Смартфон получит флагманскую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9200+, 24-гигабайта оперативной памяти, 1-терабайт хранилища и дисплейный чип PixelWorks X7 для повышения качества изображения на экране.

Кроме этого, Лу заявил, что Redmi K60 EE способен обеспечить наилучший игровой опыт стабильно держа высокую частоту кадров на уровне 144 fps при разрешении дисплея 1,5K. По словам Лу, смартфон может держать в фоне более 70 приложений, а в популярном тесте производительности AnTuTu девайс набирает рекордные 1 774 714 баллов.

Redmi K60 Extreme Edition полноценно представят 14 августа, а вместе с ним компания покажет фитнес-браслет Mi Band 8 Pro, складной смартфон MIX Fold 3 и огромный планшет Pad 6 Max 14.

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Источник:
Xiaomi

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