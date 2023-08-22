Xiaomi заявила, что её флагман будет получать обновления прошивки в течение 5 лет

На прошлой неделе был представлен флагман Redmi K60 Extreme Edition, а сегодня президент Xiaomi Group Лу Вейбинг на своей страничке в Weibo сообщил о длительной поддержке программного обеспечения для этого устройства.

По словам Лу, Redmi K60 EE будет получать OTA-обновления прошивки MIUI в течение пяти лет, а операционная система Android в течении четырёх. Это означает, что флагман гарантированно получит Android 17.

Возможно, в будущем компания объявит о столь длительной поддержке и для других устройств.

Что касается самого смартфона, Redmi K60 EE позиционируется как игровое решение и получил флагманское «железо», но при этом предлагается по весьма доступной цене для своего класса устройств, подробно о всех характеристиках мы писали в этом материале.