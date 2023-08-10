Xiaomi анонсировала планшет Pad 6 Max 14 исполинского размера

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг на своей страничке в Weibo сообщил, что 14 августа состоится презентация сверхбольшого планшета с редкой для своего класса диагональю дисплея, которая составит внушительные 14-дюймов.

Лу не поделился техническими характеристиками устройства, но опубликовал пару изображений грядущей новинки. На первой фотографии габариты планшета Xiaomi Pad 6 Max 14 сравнивают с 14-дюймовым ноутбуком, а на втором постере показана задняя часть устройства со знакомым дизайном блока камер.

Напомним, недавно мы опубликовали материал на тему, что представит Xiaomi на грядущей большой презентации.