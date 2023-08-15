Xiaomi 13T Pro будет лучше флагмана Redmi K60 Extreme Edition с 24 Гб ОЗУ

Вчера состоялась большая презентация Xiaomi на которой был представлен флагман Redmi K60 Extreme Edition (Ultra). Ожидается, что этот смартфон дебютирует на глобальном рынке в сентябре как Xiaomi 13T Pro, но похоже, глобальная версия устройства предложит чуть лучшие характеристики.

По словам инсайдера Каспера Скржипека, в Xiaomi 13T Pro будет реализован более продвинутый блок камер, состоящий из трёх сенсоров из которых: главный датчик на 50 Мп Sony IMX707, сверхширик OmniVision OV13B на 13 Мп и телеобъектив OmniVision OV50D на 50-мегапикселей. Для сравнения, в Redmi K60 Extreme Edition в качестве основного сенсора установлен Sony IMX800 на 50 Мп, который дополнен 8-мегапиксельным шириком и макро-заглушкой на 2 Мп.

Ожидается, что все остальные технические характеристики Xiaomi 13T Pro будут такими же как у Redmi K60 Extreme Edition, подробней о них можно прочитать в этом материале.