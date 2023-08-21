Цена Xiaomi 13T и 13Т Pro раскрыта до презентации

На прошлой неделе Xiaomi представила флагман Redmi K60 Extreme Edition, который в следующем месяце дебютирует на глобальном рынке как Xiaomi 13T и 13Т Pro. Европейские цены на эти смартфоны раскрыло профильное издание Dealabs, которое в прошлом уже неоднократно предоставляло достоверную информацию.

Согласно источнику, цены в Европе будут выглядеть следующим образом:

Xiaomi 13T (8/256 Гб) — 549 фунтов (65 800 ₽)

Xiaomi 13T Pro (12/512 Гб) — 699 фунтов (83 750 ₽)

Xiaomi 13T (8/256 Гб) — 649 евро (66 400 ₽)

Xiaomi 13T Pro (16/1 ТБ) — 999 евро (102 200 ₽)

Что касается различий между грядущими новинками, известно, что старшая модель Xiaomi 13Т Pro предложит такие же характеристики как у Redmi K60 Extreme Edition, но иной модуль основной камеры с более лучшими сенсорами, подробней об этом мы писали в этом материале. По мнению Dealabs, базовый Xiaomi 13T получит чип Dimensity 8200 Ultra и быструю зарядку на 67 Вт, вместо флагманского процессора Dimensity 9200+ и сверхбыстрой зарядки на 120 Вт в Xiaomi 13Т Pro.

Презентация Xiaomi 13T и 13Т Pro ожидается 1 сентября.