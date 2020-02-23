Держатели Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов

Visa позволит российским клиентам удалять данные своих банковский карт с сайтов, где они оставляли о них сведения. Сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

Для этого Visa запустит специальные сервис в России, который позволит отслеживать оставленные данные и предоставит список сайтов, где была задействованы данные с карты. При необходимость пользователь может удалить банковские данные с любого сайта. Сейчас платёжная система ищет исполнителей и партнёров для реализации сервиса.

Представители компании Visa не комментируют информацию.