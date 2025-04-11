Дату выхода Mafia: The Old Country случайно раскрыли в Steam

На странице Mafia: The Old Country в Steam неожиданно появилась возможная дата выхода игры — 8 августа 2025 года. Данная информация появилась только на русскоязычной странице, в то время как на англоязычной она отсутствует. Позже текст отредактировали.

Разработчики из Hangar 13 и издатель 2K Games официально не подтверждали конкретную дату выхода проекта. Ранее они лишь заявляли, что премьера игры состоится летом 2025 года.

Дополнительные подробности о Mafia: The Old Country ожидаются 8 мая — в этот день состоится прямая трансляция с выставки PAX East. В рамках мероприятия разработчики расскажут больше о новой части. Скорее всего, именно тогда дату релиза назовут официально.



