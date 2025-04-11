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Дату выхода Mafia: The Old Country случайно раскрыли в Steam

Спустя время, пресс-релиз отредактировали.

На странице Mafia: The Old Country в Steam неожиданно появилась возможная дата выхода игры — 8 августа 2025 года. Данная информация появилась только на русскоязычной странице, в то время как на англоязычной она отсутствует. Позже текст отредактировали.

Разработчики из Hangar 13 и издатель 2K Games официально не подтверждали конкретную дату выхода проекта. Ранее они лишь заявляли, что премьера игры состоится летом 2025 года.

Дополнительные подробности о Mafia: The Old Country ожидаются 8 мая — в этот день состоится прямая трансляция с выставки PAX East. В рамках мероприятия разработчики расскажут больше о новой части. Скорее всего, именно тогда дату релиза назовут официально.


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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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