Инсайдер намекнул на скорый анонс Mafia 4

Инсайдер Kurakasis сообщил, что в ближайшие недели фанатов серии Mafia ждет некий связанный с франшизой анонс от компании Take-Two. Информатор не назвал точной даты анонса, но, вполне возможно, что он состоится на предстоящем Summer Game Fest 2024 7 июня.

Вероятно, речь идет о новой игре, которая пополнит популярную серию. Слухи о разработке Mafia 4 ходят уже долгое время. Предполагается, что игру создают на Unreal Engine 5 и она станет приквелом к основной трилогии. Согласно утечкам, новшествами игры будут сельская местность, элементы стелса и мультиплеер.

Ранее Kurakasis верно предсказывал выпуск таких проектов, как Marvel 1943: Rise of Hydra, Indiana Jones and the Great Circle и Dawnwalker.