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Цены на Apple Vision Pro рухнули в России

Цены на гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro в России начали падать вслед за снижением спроса. На Яндекс Маркете модель с объемом памяти 256 ГБ теперь предлагается по цене 412 тысяч рублей. В начале месяца за неё просили около 900 тысяч рублей.

При этом некоторые покупатели, после длительного использования, стали возвращать Vision Pro обратно в магазины, требуя возврата средств.

Кроме того, исследования, проведенные специалистами из Стэнфордского и Мичиганского университетов, показали, что использование гарнитуры Apple Vision Pro может негативно сказаться на мозге человека.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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