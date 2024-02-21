Цены на Apple Vision Pro рухнули в России

Цены на гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro в России начали падать вслед за снижением спроса. На Яндекс Маркете модель с объемом памяти 256 ГБ теперь предлагается по цене 412 тысяч рублей. В начале месяца за неё просили около 900 тысяч рублей.

При этом некоторые покупатели, после длительного использования, стали возвращать Vision Pro обратно в магазины, требуя возврата средств.

Кроме того, исследования, проведенные специалистами из Стэнфордского и Мичиганского университетов, показали, что использование гарнитуры Apple Vision Pro может негативно сказаться на мозге человека.