Cyberpunk 2077 получит масштабный мод с мультиплеером

Энтузиасты продолжают разработку мультиплеерного мода CyberMP для Cyberpunk 2077. Руководитель проекта S1nger рассказал о свежем бета-обновлении.

Среди ключевых изменений — улучшенная синхронизация внешнего вида игроков, транспорта и объектов в игровом мире. Кроме того, было исправлено большое количество багов и ошибок.

Разработка мода CyberMP для Cyberpunk 2077 стартовала в 2020 году. В ближайшее время должно начаться закрытое тестирование мультиплеера, после чего — открытая бета и официальный релиз.



