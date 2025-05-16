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Cyberpunk 2077 получит масштабный мод с мультиплеером

CyberMP находится в активной разработке.
Cyberpunk_2077

Энтузиасты продолжают разработку мультиплеерного мода CyberMP для Cyberpunk 2077. Руководитель проекта S1nger рассказал о свежем бета-обновлении.

Среди ключевых изменений — улучшенная синхронизация внешнего вида игроков, транспорта и объектов в игровом мире. Кроме того, было исправлено большое количество багов и ошибок.

Разработка мода CyberMP для Cyberpunk 2077 стартовала в 2020 году. В ближайшее время должно начаться закрытое тестирование мультиплеера, после чего — открытая бета и официальный релиз.



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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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