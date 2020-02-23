Cyberpunk 2077 получила «взрослый» рейтинг в США

Горячо ожидаемая игра Cyberpunk 2077 получила с США рейтинг «M»(17+) за жестокость, наготу, сексуальное наполнение, кровь, ругательства, наркотики и алкоголь.

Однако есть подробности куда интереснее. Например, игрок может настраивать размер груди, гениталий и ягодиц. Кроме того все сексуальные сцены будут происходить от первого лица. Они могут быть как с персонажами, так и с проститутками.

Также главный персонаж может употребить алкоголь до потери сознания и сесть выпившим за руль автомобиля.

Выход Cyberpunk 2077 запланирован 17 сентября для PS4, Xbox One и РС. Вервия для Xbox Series X и PS5 появится в 2021 году.