Converse представила праздничную коллекцию кед ко Дню святого Валентина | The GEEK
Converse представила праздничную коллекцию кед ко Дню святого Валентина

В линейку вошли популярные модели Chuck Taylor All-Stars и Chuck 70 Canvas.
Редакция The GEEK сегодня в 20:42

Converse выпустила новую тематическую линейку кед, приуроченную ко Дню святого Валентина. Коллекция уже поступила в продажу и ориентирована как на поклонников классического дизайна, так и на тех, кто предпочитает более смелые варианты.

В линейку вошли самые популярные модели, в том числе Chuck Taylor All-Stars и Chuck 70 Canvas. Есть как классические кеды, так и обувь на платформе и на утолщённой платформе, а также экстремально высокие кеды XX-Hi. Все модели украшены узнаваемыми атрибутами 14 февраля — сердцами, купидонами, вышивкой и декоративными элементами в романтичной стилистике.

Некоторые из моделей

Основная цветовая палитра коллекции включает красные и розовые оттенки, а также версии с вышивкой в виде сердец. Есть возможность кастомизации: покупатели могут создать собственный дизайн обуви, чтобы сделать подарок более персональным и уникальным.

Цены начинаются от $60 (~4 800 рублей).

