Stone Island выпустил куртку с полупрозрачным верхом, который меняет оттенок в зависимости от света

К 20-летию END бренд Stone Island выпустил коллекционную модель с эффектом «дымки» и мощным отражающим слоем.
Редакция The GEEK сегодня в 17:16

END. и Stone Island выпустили лимитированную Traslucent Cover-TC & Plated Reflective Jacket, созданную к 20-летию ритейлера. Основой стала комбинация двух фирменных технологий бренда.

END.-X-STONE-ISLAND_2
END.-X-STONE-ISLAND_1
END.-X-STONE-ISLAND_5

Полупрозрачный верх выполнен из материала Traslucent Cover-TC — ткань окрашивают уже в готовом виде, из-за чего она получает характерную фактуру и лёгкую оптическую «дымку», искажающую оттенок нижнего слоя.

END.-X-STONE-ISLAND_7
END.-X-STONE-ISLAND_3

Под ним находится съёмная подкладка Plated Reflective: поверхность проходит ванну из смолы с микроскопическими стеклянными сферами, создавая мощный отражающий эффект и повышая заметность в темноте.

END.-X-STONE-ISLAND_11
END.-X-STONE-ISLAND_10
END.-X-STONE-ISLAND_9

Конструкция включает капюшон и талию с регулировкой, вентиляцию под руками, дополнительные карманы и плотный нейлоновый канвас подкладки, усиливающий изумрудный цвет. На рукаве — редкая белая нашивка Stone Island, которую ставят только на экспериментальные и высокотехнологичные тиражи.

Куртка уже в продаже за £2270 (~$3 тыс.). Приобрести её можно исключительно в офлайн магазинах END.

