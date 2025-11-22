Stone Island выпустил куртку с полупрозрачным верхом, который меняет оттенок в зависимости от света

END. и Stone Island выпустили лимитированную Traslucent Cover-TC & Plated Reflective Jacket, созданную к 20-летию ритейлера. Основой стала комбинация двух фирменных технологий бренда.
Полупрозрачный верх выполнен из материала Traslucent Cover-TC — ткань окрашивают уже в готовом виде, из-за чего она получает характерную фактуру и лёгкую оптическую «дымку», искажающую оттенок нижнего слоя.
Под ним находится съёмная подкладка Plated Reflective: поверхность проходит ванну из смолы с микроскопическими стеклянными сферами, создавая мощный отражающий эффект и повышая заметность в темноте.
Конструкция включает капюшон и талию с регулировкой, вентиляцию под руками, дополнительные карманы и плотный нейлоновый канвас подкладки, усиливающий изумрудный цвет. На рукаве — редкая белая нашивка Stone Island, которую ставят только на экспериментальные и высокотехнологичные тиражи.
Куртка уже в продаже за £2270 (~$3 тыс.). Приобрести её можно исключительно в офлайн магазинах END.
