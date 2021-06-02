Криптовалютную карту Coinbase теперь можно добавить в Apple Pay и Google Pay

Американская криптовалютная биржа Coinbase обзавелась новой функцией. Биржевой аккаунт можно привязать к Google Pay или Apple Pay. Таким образом, криптовалютой можно расплачиваться в магазинах, где есть банковский терминал.

Единственное ограничение – расплачиваться можно там, где принимают карты Visa. Учитывая, что Visa принимается в 99% магазинах, никаких проблем с оплатой быть не должно. Кроме того, приятным бонусом для пользователей является кешбек с покупок до 4%.

Добавляется криптовалютная карта Coinbase, как обычная карта. Пользователи iOS могут воспользоваться Apple Wallet, а владельцы Android – Google Pay.

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