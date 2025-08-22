Прощай, Apple Pay: Бесконтактную оплату с помощью iPhone тестируют в России

Сбер начал тестировать новую функцию оплаты iPhone на своих терминалах. На данный момент бета-версия доступна только сотрудникам банка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кредитной организации.

Банк еще в ноябре 2024 года объявил о планах внедрить собственный способ оплаты через Bluetooth, похожий на Apple Pay.

В частности, система позволит клиентам оплачивать покупки в магазинах по Bluetooth, просто поднося смартфон к терминалу, независимо от того, на какой платформе работает устройство — Android или iOS. Реализовать проект банк намерен уже во второй половине 2025 года.