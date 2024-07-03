CMF Phone 1 от Nothing получит сменные задние крышки и набор аксессуаров

Эксклюзивная информация, которую опубликовал The GEEK ещё в начале июня, подтверждается. Официально анонсированный смартфон CMF Phone 1 от Nothing получит корпус со сменными задними крышками и набор аксессуаров.

Изображения и рендеры демонстрируют аксессуары, которые можно будет прикрепить к задней части устройства.

Кроме того, стало известно, что в продаже появятся четыре варианта сменных панелей, которые отличаются не только цветом, но и текстурой.

Официальная презентация CMF Phone 1 состоится 8 июля.