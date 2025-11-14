Samsung выпустила ноутбук Galaxy Book 5 Edge 5G с поддержкой SIM-карт

Samsung расширила линейку ноутбуков Galaxy Book 5, представив новую модель — Galaxy Book 5 Edge 5G. Устройство стало первым в серии со встроенным модемом 5G и поддержкой SIM-карт.

Galaxy Book 5 Edge 5G оснащен 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и антибликовым покрытием. Ноутбук весит около 1,66 кг и имеет толщину 15,5 мм. Для трансляции звука используются стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Внутри установлен процессор Snapdragon X (X1-26-100) с графикой Adreno. Модель поставляется с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ eUFS-накопителем. За автономность отвечает аккумулятор на 61,2 Вт·ч и быстрая зарядка 65 Вт.

Кроме того, устройство получило поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта USB 4.0, USB 3.2, HDMI 2.1 (вывод 4K 60 Гц), слот для microSD и SIM-карту, а также комбинированный разъем для наушников и микрофона.

В Великобритании Galaxy Book 5 Edge 5G стоит £949 (~101 300 рублей). Ноутбук представлен только в цвете Sapphire Blue и пока доступен в единственной конфигурации на 512 ГБ.